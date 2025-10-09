Оружие, которое заставит Россию пойти на компромисс: Украина испытала в Крыму ракеты "Фламинго"

Ракета "Фламинго" / © ТСН

Вооруженные силы Украины впервые применили новые отечественные крылатые ракеты Фламинго для удара по базе ФСБ в оккупированном Крыму. Это оружие имеет огромную разрушительную мощность и может стать новым рычагом давления на Россию.

Об этом пишет издание Welt.

Как пишет издание, во время атаки на севере оккупированного Крыма были применены три ракеты «Фламинго». Их целью стала база российской внутренней разведки (ФСБ).

По оценке эксперта по ракетным технологиям из Университета Осло Фабиана Гофмана, две ракеты достигли цели, тогда как одна упала примерно в 100 метрах от нее.

На первый взгляд, результат попадания может показаться не идеальным. Однако, как отмечают журналисты, анализ последствий удара все меняет.

«Учитывая, что в результате ударов остались кратеры диаметром до пятнадцати метров, становится понятно: недостаточная точность компенсируется огромной мощностью», — говорится в материале Welt.

Это свидетельствует о том, что даже близкое попадание ракеты «Фламинго» способно нанести целые значительные повреждения благодаря мощной боевой части.

Аналитики считают, что появление на вооружении ВСУ ракет Фламинго и другого дальнобойного оружия может стать стратегическим фактором, который подтолкнет Россию к компромиссам.

Если Кремль не выполнит требования, Украина получит возможность атаковать не только энергетические объекты, но и более чувствительные цели в глубоком тылу врага, например, заводы по производству оружия и боеприпасов. Это создает для РФ совершенно новый уровень угроз.

Напомним, президент Владимир Зеленский недавно рассказал об успешном применении новых видов украинского оружия для ударов в глубь территории России.

В частности, он сообщил о ракете «Паляница», которая, по его словам, уже в десятках случаев успешно поразила военные склады врага. Также глава государства отметил реактивный ракета-дрон «Рута», впервые поразивший цель на расстоянии 250 километров.