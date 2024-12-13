Оружие в Украину отправляется бешеными темпами: администрация Байдена резко увеличила поставки

Пентагон осуществляет дополнительные морские и воздушные перевозки, чтобы успеть передать Украине все обещанное оружие до прихода к власти Трампа.

В последние недели своего пребывания у власти администрация 46-го президента США Джо Байдена спешит выполнить взятые на себя обязательства и увеличивает темп поставок оружия в Украину, чтобы обеспечить ее защитникам возможность противостоять российской агрессии в 2025 году.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

По информации источников, в ближайшие дни Белый дом планирует объявить о выделении очередного пакета помощи на сумму 500 млн долларов, в который войдет оружие со складов Пентагона.

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"Администрация вкладывает ресурсы в то, чтобы доставить ранее объявленное оружие в Украину до того, как Байден покинет свой пост. Министерство обороны сейчас предпринимает историческую попытку перебросить огромное количество оружия в Украину в течение следующих пяти недель. С сегодняшнего дня и до середины января мы поставим в Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные возможности", – сказал высокопоставленный представитель администрации Байдена.

Источники уточнили, что доставку оружия в Украину ускоренными темпами координирует лично советником по национальной безопасности Джейк Салливан по поручению президента. Сейчас Пентагон осуществляет дополнительные морские и воздушные перевозки, чтобы уложиться в срок поставки.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Зеленский планирует провести телефонный разговор с действующим президентом США Джо Байденом. Он хочет убедить Байдена, что пока продолжается его каденция, он имеет юридические возможности сделать решительный шаг и все же пригласить Украину в НАТО.

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