Оружия будет больше: что передаст Германия Украине в этом году

Министр обороны Германии Борис Писториус во время 18-й встречи Контактной группы по обороне Украины (формат Ramstein) рассказал о плане поставки Украине вооружений 2024 года.

Об этом идет речь на сайте Министерства.

В списке помощи Украине — системы ПВО IRIS-T SLM Infra Red Imaging System Tail Surface Launched Medium Range; зенитные танки типа Gepard; более 80 основных боевых танков Leopard 1 A5; дополнительные артиллерийские системы с боеприпасами в количестве более 230 тыс. бронетранспортеров, инженерных танков и танков-мостоукладчиков; 450 защищенных автомобилей, а также системы разминирования, дроны, радиолокационные системы, системы разведки и т.д.

Германия, кроме того, поставит 6 многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 с запчастями уже со второго квартала 2024 года и подготовка к тому времени пилотов.

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Продолжится и обучение украинских военных на полигонах. Планируется, что это количество достигнет 10 тысяч.

По словам Писториуса, с начала полномасштабной войны Германия поставила Украине системы ПВО на общую сумму более 2,2 млрд. евро. Более того, правительство Германии взяло на себя ответственность за создание новой коалиции возможностей в этой сфере.

"В дополнение к своей лидерской роли в области противовоздушной обороны, Германия также принимает участие в других коалициях в сфере возможностей. Это артиллерия, морская безопасность, разминирование, информационные технологии и боевые бронированные машины. Также планируется участие в коалиции беспилотников", — говорится в сообщении.

Германия отказалась напрямую поставлять ракеты Taurus для Украины, поэтому выбрала другой вариант, когда эти ракеты будут передавать Франции и Британии, а они будут отправлять Украине аналогичное оружие меньшей дальности.

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