Остановят ли поставки американского оружия Украине: в НАТО сделали заявление о PURL

НАТО / © Unsplash

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Поддержка Украины в рамках программы PURL, которая предусматривает финансирование закупок американского вооружения для украинской армии странами-партнерами, продолжает поступать.

Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на неназванного чиновника НАТО.

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Заявление прозвучало на фоне сообщений о возможной приостановке программы администрацией президента США Дональда Трампа.

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Накануне Financial Times со ссылкой на европейских чиновников написала, что Вашингтон якобы угрожает остановить PURL и обмен разведывательными данными, чтобы добиться от Украины прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Что известно об энергетическом перемирии

11 октября Дональд Трамп заявил о якобы достигнутой договоренности между Украиной и Россией по энергетическому перемирию.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны готовы воздержаться от ударов по российской энергетической инфраструктуре. По его словам, Украина ожидает аналогичные действия со стороны России.

В то же время заявление представителя НАТО подтверждает, что поддержка Украины по механизму PURL продолжает поступать. Отдельных подробностей о дальнейшей работе программы чиновник, который общался с "Суспільним" анонимно, не привел.

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Напомним, ранее речь шла об угрозах США остановить программу PURL из-за ударов Украины по российским НПЗ.

Так администрация президента США Дональда Трампа хочет заставить Киев прекратить дальнобойные удары по российской энергетической инфраструктуре.

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