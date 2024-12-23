От Leopard до Patriot: что вошло в новый пакет помощи от Германии

Этот пакет также содержит новейшие системы разведки, защиты и средства разминирования, которые призваны усилить обороноспособность Украины.

Германия передала Украине масштабный пакет военной помощи, в который вошли танки, ракеты, дроны, боеприпасы, гранатометы и другое оружие. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

В перечне вооружения, которое передадут Украине, значатся:

• 15 танков Leopard 1 A5;

• 2 пусковые установки Patriot;

• 1 ЗРК IRIS-T SLM и 1 IRIS-T SLS;

• 2 радара TRML-4D;

• 2 зенитные установки Gepard;

• 30 MRAP (противоминные транспортные средства);

• 4 ракеты к IRIS-T SLM;

• 12 машин кинетической защиты (Diehl Defence);

• 65 тысяч выстрелов к зениткам GEPARD;

• 52 тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

• 30 разведывательных беспилотников VECTOR с запчастями;

• 24 дрона RQ-35 HEIDRUN;

• 14 беспилотников HORNET XR;

• 5 мобильных устройств для разминирования;

• 7 десантных машин Caracal;

• 5 систем AMPS для защиты вертолетов;

• 5 водолазных мотороллеров;

• 1 пограничный патрульный автомобиль.

С перечнем помощи от Германии за все время можно ознакомиться на официальном сайте правительства Германии.

Напомним, что в Соединенных Штатах осталось на помощь Украине около $9 млрд в рамках инициативы о содействии безопасности, а также оборонных пакетов, передача которых находится в компетенции президента Джо Байдена.