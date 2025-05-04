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"Отличная точность": Украина заказала малоизвестное французское оружие — о чем идет речь (фото)
В Le Parisien рассказали об AASM, которые делают украинское оружие умнее. ЗРК может быть установлен, в частности, на украинских истребителях МиГ.
Франция запланировала в 2025 году изготовить для Украины 1200 авиабомб AASM Hammer для украинских истребителей.
Об этом говорится в материале Le Parisien.
«Модульное оружие класса „воздух-земля“ — это новый любимец украинских боевых самолетов, „сделанный во Франции“. С начала российского вторжения производство ракет AASM выросло в четыре раза. Но это еще далеко не конец. После того, как в 2024 году было изготовлено 830 единиц, на 2025 год уже запланировано выпустить 1200. Доказательство того, что украинцы в них нуждаются», — говорится в издании.
Наиболее известное своими двигателями, устанавливаемыми на бестселлеры Airbus и Boeing, оборонное подразделение Safran производит не большое, зрелищное оружие, а высокотехнологичные аксессуары, которые делают украинское оружие умнее, такие как AASM.
Эта система фиксирует угловые движения и ускорение бомбы. Устройство постоянно определяет свое положение и корректирует траекторию полета. Благодаря этой функции модуль защищает бомбу от вражеского глушения GPS и гарантирует высокую точность поражения цели.
«Эта функция крайне важна в Украине, где Россия активно использует радиоэлектронные средства, чтобы блокировать GPS-сигнал», — объясняет Франк Содо, президент компании-производителя Safran Electronics and Defense.
AASM может нести заряд взрывчатки весом от 250 до 1000 килограммов.
Между тем эксперт рассказал, что в войне Украины с РФ не существует какого-то определенного вида вооружения, которое могло бы изменить течение боевых действий.
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