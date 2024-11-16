"Ожидают позицию Трампа": Эксперт объяснил, почему Южная Корея не спешит помочь Украине оружием

КНДР боится остаться один на один против КНДР без оружия.

В Южной Корее сейчас ожидают взгляда со стороны новой администрации США относительно ситуации безопасности в мире, в частности, будет ли Трамп поддерживать Украину в военном плане.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

Он заявил, что в следующем году из Южной Кореи выводят 25% боевых машин воздушного флота США.

"По моему мнению, Южная Корея вообще ждет реакции Трампа, то есть какая позиция будет у США по архитектуре безопасности в мире. Это не о том, будет ли Трамп поддерживать Украину или нет. Речь идет о глобальной позиции, что вообще будет делать Трамп, в том числе и в отношении Украины. На самом деле безопасность Южной Кореи очень сильно зависит от США, войска которых находятся сейчас в этой стране", — отметил военный. эксперт.

Катком заявил, что Трамп хочет изменить вектор глобальной оборонной политики США и бросить Украину. Поэтому у корейцев возникает вопрос, не будут ли они следующими и не спешат ли передавать Украине вооружение. В Сеуле боятся остаться один на один против КНДР.

"Соответственно, Южная Корея не может быть уверена и готова, чтобы в принципе передавать хотя бы что-то кому-то. Мне кажется, что в этом вопросе. А в то же время недавно в Южной Корее пошатнулась уверенность в поддержке США, потому что в 2025 году американцы выводят из Южной Кореи эскадрилью штурмовиков А-10, сокращающих 7-м воздушную армию США на эту эскадрилью. И теперь там остается три эскадрильи F-16, то есть самолеты снимают, а замены нет. Соответственно, минус 25% боевых машин воздушных сил США остается в Южной Корее. вписываться "США за Южную Корею, если они готовы уменьшить помощь", — прокомментировал Олег Катков.

Напомним, ранее сообщалось, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын приказал массово производить дроны-смертники.

Кроме того, мы ранее информировали, что в России впервые заметили дальнобойную гаубицу КНДР.

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