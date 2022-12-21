Пакет военной помощи от США: появился полный список вооружения и техники

Речь идет о пакете помощи на 1,85 млрд долл., из которых 1 млрд утвердил Байден, а остальное – Пентагон.

Кроме системы Patriot, в новый пакет военной помощи Украине от США на 1,85 млрд дол. войдут боеприпасы для HIMARS, снаряды для артиллерии и многое другое.

Список вооружений опубликовала американская журналистка Лара Селигман.

Так, кроме ЗРК Patriot, Украина получит в пределах 1 млрд долл., утвержденных указом президента США Джо Байдена:

боеприпасы для HIMARS;

500 высокоточных артснарядов 155 мм;

10 минометов 120 мм и 10 тысяч снарядов к ним;

по 10 минометов 60 и 82 мм;

37 авто с защитой от мин Cougar;

120 броневиков HMMWV;

6 бронированных грузовиков;

ракеты HARM;

высокоточное авиационное вооружение;

свыше 2700 единиц гранатометов и стрелкового оружия;

противопехотные боеприпасы Claymore;

взрывные боеприпасы;

средства и прицелы ночного видения;

тактические защищенные средства связи;

броню.

Заметим, что Пентагон в рамках инициативы Ukraine Security Assistance Initiative выделяет Украине дополнительные 850 млн дол. Поэтому в рамках этого пакета помощи государство получит:

45 тысяч артснарядов 152 мм;

20 тысяч артснарядов 122 мм;

50 тысяч снарядов 122 мм для систем "Град";

100 тысяч танковых снарядов 125 мм;

терминалы спутниковой связи SATCOM;

финансирование для обучения и поддержки в боевом состоянии оборудования.

Напомним, 21 декабря Белый дом объявил о выделении Украине военной помощи на сумму в 1 млрд долл., в которую вошел ЗРК Patriot. Госсекретарь США уточнил, что общий объем помощи для Киева от США составит 1,85 млрд дол.

По данным СМИ, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон 21 декабря попытается убедить президента США Джо Байдена предоставить Киеву ракеты ATACMS с дальностью более 300 км.

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