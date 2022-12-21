Пакет военной помощи от США: появился полный список вооружения и техники

Речь идет о пакете помощи на 1,85 млрд долл., из которых 1 млрд утвердил Байден, а остальное – Пентагон.
Кроме системы Patriot, в новый пакет военной помощи Украине от США на 1,85 млрд дол. войдут боеприпасы для HIMARS, снаряды для артиллерии и многое другое.
Список вооружений опубликовала американская журналистка Лара Селигман.
Так, кроме ЗРК Patriot, Украина получит в пределах 1 млрд долл., утвержденных указом президента США Джо Байдена:
- боеприпасы для HIMARS;
- 500 высокоточных артснарядов 155 мм;
- 10 минометов 120 мм и 10 тысяч снарядов к ним;
- по 10 минометов 60 и 82 мм;
- 37 авто с защитой от мин Cougar;
- 120 броневиков HMMWV;
- 6 бронированных грузовиков;
- ракеты HARM;
- высокоточное авиационное вооружение;
- свыше 2700 единиц гранатометов и стрелкового оружия;
- противопехотные боеприпасы Claymore;
- взрывные боеприпасы;
- средства и прицелы ночного видения;
- тактические защищенные средства связи;
- броню.
Заметим, что Пентагон в рамках инициативы Ukraine Security Assistance Initiative выделяет Украине дополнительные 850 млн дол. Поэтому в рамках этого пакета помощи государство получит:
- 45 тысяч артснарядов 152 мм;
- 20 тысяч артснарядов 122 мм;
- 50 тысяч снарядов 122 мм для систем "Град";
- 100 тысяч танковых снарядов 125 мм;
- терминалы спутниковой связи SATCOM;
- финансирование для обучения и поддержки в боевом состоянии оборудования.
Напомним, 21 декабря Белый дом объявил о выделении Украине военной помощи на сумму в 1 млрд долл., в которую вошел ЗРК Patriot. Госсекретарь США уточнил, что общий объем помощи для Киева от США составит 1,85 млрд дол.
По данным СМИ, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон 21 декабря попытается убедить президента США Джо Байдена предоставить Киеву ракеты ATACMS с дальностью более 300 км.
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