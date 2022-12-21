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Пакет военной помощи от США: появился полный список вооружения и техники

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Пакет военной помощи от США: появился полный список вооружения и техники

Фото: Getty Images

Речь идет о пакете помощи на 1,85 млрд долл., из которых 1 млрд утвердил Байден, а остальное – Пентагон.

Кроме системы Patriot, в новый пакет военной помощи Украине от США на 1,85 млрд дол. войдут боеприпасы для HIMARS, снаряды для артиллерии и многое другое.

Список вооружений опубликовала американская журналистка Лара Селигман.

Так, кроме ЗРК Patriot, Украина получит в пределах 1 млрд долл., утвержденных указом президента США Джо Байдена:

  • боеприпасы для HIMARS;
  • 500 высокоточных артснарядов 155 мм;
  • 10 минометов 120 мм и 10 тысяч снарядов к ним;
  • по 10 минометов 60 и 82 мм;
  • 37 авто с защитой от мин Cougar;
  • 120 броневиков HMMWV;
  • 6 бронированных грузовиков;
  • ракеты HARM;
  • высокоточное авиационное вооружение;
  • свыше 2700 единиц гранатометов и стрелкового оружия;
  • противопехотные боеприпасы Claymore;
  • взрывные боеприпасы;
  • средства и прицелы ночного видения;
  • тактические защищенные средства связи;
  • броню.

Заметим, что Пентагон в рамках инициативы Ukraine Security Assistance Initiative выделяет Украине дополнительные 850 млн дол. Поэтому в рамках этого пакета помощи государство получит:

  • 45 тысяч артснарядов 152 мм;
  • 20 тысяч артснарядов 122 мм;
  • 50 тысяч снарядов 122 мм для систем "Град";
  • 100 тысяч танковых снарядов 125 мм;
  • терминалы спутниковой связи SATCOM;
  • финансирование для обучения и поддержки в боевом состоянии оборудования.

Напомним, 21 декабря Белый дом объявил о выделении Украине военной помощи на сумму в 1 млрд долл., в которую вошел ЗРК Patriot. Госсекретарь США уточнил, что общий объем помощи для Киева от США составит 1,85 млрд дол.

По данным СМИ, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон 21 декабря попытается убедить президента США Джо Байдена предоставить Киеву ракеты ATACMS с дальностью более 300 км.

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Дата публикации
Просмотры
557
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