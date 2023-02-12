Пакистан будет поставлять оружие в Украину через немецкий порт

Пакистан увеличил военную помощь для Украины, в частности, поставки через немецкий порт, одновременно с польским маршрутом. Страна осуществляет передачу ракет для использования в многоствольных ракетных установках "Град".

Об этом пишет The Economic Times.

Более 10 тыс. реактивных снарядов, предназначенных для использования в многоствольных реактивных установках "Град" отправят из порта Карачи в феврале через порт Эмден в Германии.

В издании говорится, что Пакистан регулярно поставляет оружие в Украину, несмотря на то, что просил Россию о снижении цены на нефть в условиях экономического кризиса.

"Исламабадский поставщик оружия DMI Associates работает в сотрудничестве с оборонными фирмами в Восточной Европе для передачи заказов, размещенных украинскими военными", – говорится в материале.

Добавим, что отмечают эксперты, шансы России прорвать оборону на Донбассе скудны.

В то же время наступление России фактически уже началось. Так, в Луганской области противник концентрирует элитные десантные соединения.

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