"Паляница" или "Шахед": эксперты назвали преимущества и недостатки украинского дальнобойного ракетодрона

Украинский дальнобойный ракето-дрон прежде всего презентовался как средство для ударов по российским аэродромам.

Одним из главных преимуществ нового украинского дальнобойного ракетодрона "Паляница" является скорость. Однако существуют также и другие плюсы и минусы этого оружия. Военный эксперт сравнил ракето-дроны с классическими винтовыми "Shahed-136".

Об этом говорилось в материале DEFENSE EXPRESS.

После официального сообщения о существовании нового украинского дальнобойного ракето-дрона "Паляница", который имеет дальность около 750 км, эксперты издания предоставили перечень преимуществ и недостатков подобных БПЛА по сравнению с классическими винтовыми "Шахедами".

Фото: DEFENSE EXPRESS

Что такое ракето-дрон

На самом деле "Паляница" – реактивный дрон, ведь он оснащен турбореактивным двигателем. А для того, чтобы быть ракето-дроном, "Паляница" должна иметь жидкостно- или твердотопливный ракетный двигатель как, например, баллистическая ракета.

А главной причиной установки реактивных двигателей у БпЛА является, в первую очередь, желание получить большую скорость. Если 100-200 км/ч это стандартный показатель для винтового дрона, то 400-500 км/ч или даже 800-900 км/ч реактивного вполне достижимы. А большая скорость – более эффективное прохождение везде зенитного огня из пулеметов и зенитных установок, которыми управляет человек.

Что касается скорости, то это действительно не основное преимущество реактивных двигателей, говорят специалисты. Ибо они имеют гораздо более выгодное соотношение массы к тяге. То есть реактивный двигатель занимает меньше места, что важно для ракеты или дрона, потому что это влияет на полезную нагрузку и общие размеры, а с ней и на малозаметность, что уже напрямую связано с прохождением ПВО.

Новейший украинский дрон-ракета "Паляница"/Фото: t.me

Реактивные двигатели имеют свои недостатки

Основным из минусов является цена.

"Они (реактивные двигатели – ред.) дороже обычных двигателей внутреннего сгорания. Также большая скорость означает то, что требования ко всей конструкции дрона возрастают с точки зрения надежности и прочности материалов. Грубо говоря дрон с пропеллером можно собрать из водопроводных труб, реактивный — нет. Большая стоимость требует большей надежности, что влечет за собой использование более совершенных систем, в том числе навигационных.

В то же время для Украины вопрос классификации того или иного вооружения вряд ли имеет значение, отметили авторы анализа. И "Паляница" прежде всего презентовалась как средство для ударов по российским аэродромам, а это значит, что вопросы подросткового времени и веса боевой части могут быть ключевыми.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали о работе украинской ракеты-дрона "Паляница". По его словам, "Паляница" – это новый метод возмездия агрессорам.

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