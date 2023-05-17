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Париж изучает возможность поставки Украине дальнобойных ракет Scalp

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Париж изучает возможность поставки Украине дальнобойных ракет Scalp

В Елисейском дворце "изучаются все варианты" передачи ракет Scalp / Фото: Associated Press

В Елисейском дворце "изучаются все варианты".

Франция может передать Украине дальнобойные ракеты Scalp – аналог Storm Shadow, которые передала Великобритания. В то же время, решение об обеспечении Киева управляемыми ракетами класса "воздух-земля", способными поражать цели на больших расстояниях, пока не принято, отмечают в Елисейском дворце.

Об этом говорится в Lemonde со ссылкой на интервью TF1 президента Франции Эммануэля Макрона.

Макрон намекнул, что Париж изучает возможность поставки Украине ракет Scalp.

Le Monde пишет, ссылаясь на новый комментарий Елисейского дворца, что там "изучаются все варианты", но "конкретно сейчас этого не планируют".

Напомним, что французско-британская ракета Scalp является аналогом Storm Shadow, которые Украина, вероятно, начала использовать против российских окупантов благодаря передаче оружия Британии.

Напомним, ранее сообщалось, в США заявили, что решение Великобритании передать Украине ракеты Storm Shadow не влияет на позицию США по предоставлению Киеву дальнобойного оружия.

В то же время, британский премьер Риши Сунака сообщил, что Украина получит сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км.

А по словам главы Министерства обороны Великобритании, использование Storm Shadow позволит "оттеснить находящиеся на суверенной территории Украины российские силы".

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Дата публикации
Просмотры
328
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