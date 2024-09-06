Партнеры помогают Украине создать замену С-300: заявление главы Пентагона

США и несколько европейских компаний сотрудничают с Украиной по созданию замены ЗРК класса "земля-воздух" С-300 и ракеты класса "воздух-воздух" Р-27.

Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил в начале заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Остин отметил, что союзники вместе с национальными директорами по вооружениям наращивают возможности промышленных баз для удовлетворения потребностей Украины и поддержки необходимых поставок на будущее.

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"Но Украина должна увеличивать собственное оборонное производство для ее долгосрочной безопасности", — подчеркнул глава Пентагона, добавив, что много участников формата "Рамштайн" поддерживают эти усилия.

Так, несколько недель назад Дания обязалась выделить 150 млн дол. на закупку вооружений у украинских производителей. В то же время, США и несколько компаний из Европы сотрудничают с Украиной по созданию замены зенитно-ракетной системы класса "земля-воздух" С-300 и ракеты класса "воздух-воздух" Р-27.

"Соединенные Штаты также выделили более 200 миллионов долларов для закупки критических компонентов, чтобы дать Украине возможность производить беспилотные летательные аппараты и системы радиоэлектронной борьбы, которые она настолько эффективно разворачивает. Наши директора по вооружениям работают в установленном порядке с коалициями способностей для удовлетворения этих потребностей и ускорения поставок", – рассказал Остин.

Напомним, также на "Рамштайне" Остин анонсировал, что президент США Джо Байден объявит новый пакет военной помощи для Украины в размере 250 млн дол.

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