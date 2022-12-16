Patriot для Украины: Байден намекнул на новости о средствах ПВО

Американский лидер анонсировал новости через несколько минут.

Президент США Джо Байден сделал намек на объявление новости о возможной передаче Украине ракетных комплексов Patriot.

Об этом репортер CNN Дональд Джудд сообщил в Сети.

Журналист написал, что спросил у Байдена перед его посадкой на президентский самолет, планирует ли тот отправить системы Patriot Украине.

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"Вы все услышите через несколько минут", – ответил президент США.

Больше деталей пока не сообщается.

Напомним, в этот же день ранее в Белом доме анонсировали, что вскоре США объявят новый пакет военной помощи Украине, который будет содержать больше средств ПВО.

Накануне советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что Украина в кратчайшие сроки получит от США комплексы Patriot, а также другие образцы ПВО и ПРО.

Системы ПВО Patriot направляются в Украину: когда ожидать и какое количество

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