Patriot для Украины: Байден намекнул на новости о средствах ПВО

Американский лидер анонсировал новости через несколько минут.
Президент США Джо Байден сделал намек на объявление новости о возможной передаче Украине ракетных комплексов Patriot.
Об этом репортер CNN Дональд Джудд сообщил в Сети.
Журналист написал, что спросил у Байдена перед его посадкой на президентский самолет, планирует ли тот отправить системы Patriot Украине.
"Вы все услышите через несколько минут", – ответил президент США.
Больше деталей пока не сообщается.
Напомним, в этот же день ранее в Белом доме анонсировали, что вскоре США объявят новый пакет военной помощи Украине, который будет содержать больше средств ПВО.
Накануне советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что Украина в кратчайшие сроки получит от США комплексы Patriot, а также другие образцы ПВО и ПРО.
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