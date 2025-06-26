- Дата публикации
Patriot для Украины: когда США могут передать системы ПВО — эксперт
Решение Вашингтона зависит от того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке.
Украина может получить от США системы противовоздушной обороны Patriot, если Иран больше не будет угрожать Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.
Такое мнение высказал директор по коммуникациям при Украинском конгрессовом комитете Америки Андрей Добрянский в эфире телеканала «Киев24».
«Думаю, главное, будут ли продолжаются акции Ирана против союзников, против американских баз на Ближнем Востоке, потому что мы знаем, как активно „Патриоты“ там использовались», — сказал он.
По словам Андрея Добрянского, если ситуация в Иране затянется, получение Украиной этих систем противовоздушной обороны будет маловероятным.
При этом он подчеркнул, что ранее президент США Дональд Трамп вообще не озвучивал мыслей о возможности передачи Patriot для Украины.
Напомним, после саммита НАТО в Гааге Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть поставки Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot.