Дата публикации
Категория
Оружие
Количество просмотров
1241
Время на прочтение
1 мин

Patriot для Украины: когда США могут передать системы ПВО — эксперт

Решение Вашингтона зависит от того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке.

Автор публикации
Богдан Скаврон
ЗРК "Патриот

Американский ЗРК Patriot / © Clash Report в сети Х

Украина может получить от США системы противовоздушной обороны Patriot, если Иран больше не будет угрожать Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

Такое мнение высказал директор по коммуникациям при Украинском конгрессовом комитете Америки Андрей Добрянский в эфире телеканала «Киев24».

«Думаю, главное, будут ли продолжаются акции Ирана против союзников, против американских баз на Ближнем Востоке, потому что мы знаем, как активно „Патриоты“ там использовались», — сказал он.

По словам Андрея Добрянского, если ситуация в Иране затянется, получение Украиной этих систем противовоздушной обороны будет маловероятным.

При этом он подчеркнул, что ранее президент США Дональд Трамп вообще не озвучивал мыслей о возможности передачи Patriot для Украины.

Напомним, после саммита НАТО в Гааге Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть поставки Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot.

