Пентагон: "Нет признаков того, что Россия планирует применить ядерное оружие"

В США не видят никаких оснований корректировать стратегическую ядерную позицию.

Министерство обороны США заявило, что признаков подготовки России к применению ядерного оружия нет.

Об этом говорится в реакции Пентагона на объявление Москвы о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии, передает Reuters.

"Мы видели сообщения об объявлении России и будем продолжать следить за этой ситуацией", — говорится в заявлении прессслужбы Пентагона.

Также в министерстве сообщили, что не видят никаких оснований корректировать стратегическую ядерную позицию, а также никакие признаки того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

"Мы остаемся привержены коллективной обороне альянса НАТО", — добавили в Пентагоне.

Ранее речь шла о призыве Украины о реакции Группы G7 и Европейского Союза на размещение ядерного оружия в РБ.

Также Берлин раскритиковал решение Путина о размещении "ядерца" в Беларуси.

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