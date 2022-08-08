Пентагон объявил о предоставлении Украине дополнительной помощи в области безопасности: что содержит новый пакет

Новый пакет помощи включает в себя дополнительные боеприпасы для HIMARS и 75 000 снарядов калибром 155-мм. Пентагон передает Украине 1000 комплексов Javelin, сотни противотанковых систем АТ4 и 50 бронированных медицинских машин.

Пентагон объявил о предоставлении Украине дополнительной помощи в области безопасности в размере $1 млрд.

Об этом говорится на официальном сайте штаб-квартиры Министерства обороны США.

"Сегодня (8 августа – ред.) Министерство обороны объявляет о санкционировании президентского сокращения войск помощи на безопасность в размере до 1 миллиарда долларов США, чтобы обеспечить срочные потребности Украины в безопасности и защите", — говорится в сообщении.

Также отмечено, что этот пакет "предусматривает значительное количество дополнительных боеприпасов, оружия и оборудования – виды, которые украинский народ так эффективно использует для защиты своей страны".

Пакет содержит:

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

75 тысяч снарядов 155-мм артиллерии;

20 120 мм минометных систем и 20 000 снарядов до 120 мм минометов;

боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS);

1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4;

50 БМП;

противопехотные боеприпасы Claymore;

взрывчатые вещества C-4, взрывные боеприпасы и оборудование для взрыва;

медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи, перевязочные материалы, мониторы и другое оборудование.

Как сообщалось, российские оккупанты распространили информацию, что якобы им удалось уничтожить несколько американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В частности, фейк об этом активно распространял министр обороны страны-агрессорки России Сергей Шойгу. Впрочем, в Пентагоне опровергают его заявления об уничтожении шести HIMARS.

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