Пентагон опубликовал полное содержание пакета военной помощи: какое оружие и технику получит Украина

В частности, ВСУ получат 50 БМП Bradley вместе с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 тыс. патронов калибра 25 мм.

Минобороны США опубликовало полное содержание нового пакета военной помощи для Украины в размере 3,075 млрд долларов.

Об этом говорится в заявлении на сайте Пентагона.

Там уточнили, что это включает разрешение на использование президентом США помощи, которая оценивается в размере 2,85 млрд долл. для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны, а также объявление Госдепартамента о выделении 225 млн. дол. иностранного военного финансирования для содействия долгосрочному потенциалу и модернизации украинской армии.

В новый пакет военной помощи для Украины вошли:

50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм;

с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм; 100 бронетранспортеров M113;

55 противоминных транспортных средств с засадой (MRAP);

138 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);

18 155-мм самоходных гаубиц и 18 машин снабжения боеприпасами;

70000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

1200 155-мм снарядов дистанционной противоброневой минной системы (RAAM);

36 105-мм буксируемых гаубиц и 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;

10000 минометных снарядов калибра 120 мм;

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

ракеты ПВО РИМ-7;

4000 авиационных ракет Zuni;

примерно 2000 противотанковых ракет;

снайперские винтовки, пулеметы и патроны к гранатометам и стрелковому оружию;

противопехотные боеприпасы Claymore;

приборы ночного видения и оптика;

запчасти и другое полевое оборудование.

Напомним, 6 января в США объявили о рекордном пакете военной помощи для Украины почти на 3 млрд дол. В частности, сначала отмечалось, что ВСУ получат "убийцу танков" БМП Bradley.

После этого президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за мощный пакет оборонной помощи президента США Джо Байдена, конгрессменов и весь народ.

Добавим, что в первом квартале 2023 года Германия пообещала передать Украине около 40 БМП Marder и одну систему ПВО Patriot. США выделили рекордный пакет помощи Украине: что он содержит

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