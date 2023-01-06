Пентагон опубликовал полное содержание пакета военной помощи: какое оружие и технику получит Украина

В частности, ВСУ получат 50 БМП Bradley вместе с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 тыс. патронов калибра 25 мм.
Минобороны США опубликовало полное содержание нового пакета военной помощи для Украины в размере 3,075 млрд долларов.
Об этом говорится в заявлении на сайте Пентагона.
Там уточнили, что это включает разрешение на использование президентом США помощи, которая оценивается в размере 2,85 млрд долл. для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны, а также объявление Госдепартамента о выделении 225 млн. дол. иностранного военного финансирования для содействия долгосрочному потенциалу и модернизации украинской армии.
В новый пакет военной помощи для Украины вошли:
- 50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм;
- 100 бронетранспортеров M113;
- 55 противоминных транспортных средств с засадой (MRAP);
- 138 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
- 18 155-мм самоходных гаубиц и 18 машин снабжения боеприпасами;
- 70000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
- 1200 155-мм снарядов дистанционной противоброневой минной системы (RAAM);
- 36 105-мм буксируемых гаубиц и 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;
- 10000 минометных снарядов калибра 120 мм;
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- ракеты ПВО РИМ-7;
- 4000 авиационных ракет Zuni;
- примерно 2000 противотанковых ракет;
- снайперские винтовки, пулеметы и патроны к гранатометам и стрелковому оружию;
- противопехотные боеприпасы Claymore;
- приборы ночного видения и оптика;
- запчасти и другое полевое оборудование.
Напомним, 6 января в США объявили о рекордном пакете военной помощи для Украины почти на 3 млрд дол. В частности, сначала отмечалось, что ВСУ получат "убийцу танков" БМП Bradley.
Добавим, что в первом квартале 2023 года Германия пообещала передать Украине около 40 БМП Marder и одну систему ПВО Patriot.
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