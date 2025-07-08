Пентагон отправляет Украине дополнительное оружие по указанию Трампа

Пентагон / © Associated Press

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После заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон предоставит Украине дополнительное оружие для защиты от российских захватчиков, в Пентагоне сообщили, что уже начали исполнение поручения.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны США.

«По поручению президента Трампа Министерство обороны присылает дополнительное оборонное вооружение в Украину, чтобы обеспечить возможность украинцев защищать себя, пока мы работаем над установлением продолжительного мира и прекращением кровопролития», — говорится в сообщении от имени представителя ведомства Шона Парнелла.

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Кроме того, в Минобороны США заявили, что используемая президентом США система оценки поставок оружия по всему миру остается действующей и является ключевой составляющей оборонной стратегии «Америка прежде всего».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты возобновят поставки оружия украинским силам обороны.

Мы ранее информировали, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла предположение, что президент Дональд Трамп лично отдал приказ о приостановлении военной помощи Украине.