Пентагон передаст Украине ракеты ATACMS дальностью более 290 км при одном условии – WSJ

Сейчас Минобороны США открыто для передачи таких ATACMS большей дальности.

Пентагон передаст Украине военную помощь, а именно ракеты ATACMS дальностью более 290 км, если это одобрит президент США Джо Байден.

Об этом говорится в сообщении The Wall Street Journal.

"Сейчас Минобороны США открыто для передачи таких ATACMS большей дальности, поскольку теперь военные США могут использовать ракеты следующего поколения Precision Strike Missile", – пишет The Wall Street Journal.

Ранее представители Пентагона настаивали на том, что Вооруженные силы США должны сохранить все свои ATACMS для удовлетворения своих военных нужд.

В то же время, пока не говорят, одобрит ли передача ATACMS большей дальности, чем Украина уже получала, президент США Джо Байден.

Напомним, накануне США объявили о предоставлении Украине пакета безопасности на сумму 300 млн долларов (первого 2024 года) на фоне блокирования дополнительного финансирования в американском Конгрессе. Президент США Джо Байден прокомментировал выделение Украине такого пакета. По его мнению, "этого недостаточно".

По данным СМИ, в него войдут дальнобойные ракеты ATACMS дальностью до 160 км.

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