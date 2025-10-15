ТСН в социальных сетях

15 октября
Оружие
Оружие
864
864
2 мин
2 мин

Пентагон уже имеет план поставки ракет Tomahawk Украине — NYT

Ракеты Tomahawk могут достигать более чем в пять раз дальше, чем армейские тактические ракетные системы, которые передавал Байден.

Богдан Скаврон
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Глава Пентагона Пит Хэгсет

Глава Пентагона Пит Хэгсет / © Associated Press

Министерство войны США уже разработало планы продажи или передачи ракет Tomahawk, если президент Дональд Трамп примет соответствующее решение.

Об этом сообщило в среду, 15 октября, издание The New York Times.

Авторитетное американское издание отметило, что поставка этого оружия будет связана с огромными трудностями прежде всего потому, что Украина не имеет морских или наземных пусковых установок, необходимых для запуска ракет.

«Украине понадобится пусковая установка армии США под названием „Тифон“ для запуска ракет „Томагавк“, что, по словам военных чиновников, приблизит Соединенные Штаты к прямой конфронтации с Россией», — говорится в статье.

Также непонятно, сколько именно ракет Tomahawk могут предоставить Соединенные Штаты и какое влияние на войну окажет их ограниченное количество.

В издании напомнили, что во вторник, 14 октября, президент Трамп предположил, что может разрешить продажу Украине ракет Tomahawk американского производства, что даст Киеву возможность наносить удары дальней дальности вглубь России.

Имея дальность полета более 1000 миль (то есть более 1600 км), ракеты Tomahawk могут достигать более чем в пять раз дальше, чем армейские тактические ракетные системы, которые передавали США при президентстве Джо Байдена в 2023 году.

В течение месяцев Дональд Трамп сигнализировал о том, что он все больше склонен поставлять оружие Украине. В августе он написал в соцсетях, что Украина похожа на спортивную команду, которой мешают играть в атаке.

«Это как замечательная спортивная команда, которая имеет фантастическую защиту, но ей не позволяют играть в атаке. Нет никаких шансов на победу! То же самое происходит с Украиной и Россией», — написал он.

Напомним, в штаб-квартире НАТО считают, что возможная поставка Украине дальнобойных ракет Tomahawk не станет решающим фактором, который переломит ход войны, но безусловно будет иметь влияние на поле боя.

