Передаст ли Польша Украине свои оставшиеся МиГи: в МИДе страны объяснили задержку

Польша готова передать Украине остальные свои истребители МиГ-29, но это произойдет только после того, как ВВС страны получат им замену от союзников по НАТО.

Об этом заявил спикер МИД Польши Павел Вронский в комментарии "Укринформу".

Вронский напомнил, что после начала полномасштабного вторжения России Польша постоянно оказывала Украине военную помощь, в частности, передавала бронетехнику, артиллерию, а также "максимальное количество" запчастей к истребителям советского образца МиГ-29.

"Но Польша в известной степени также находится под угрозой. И если что-то летит в направлении Польши, то должны быть средства, которые будут сбивать. Польша пока имеет 48 самолетов F-16 и заказала еще 32 самолета F-35. Но пока Польша имеет" только самолеты F-16, которые являются недостаточным потенциалом для гарантирования полного контроля над небом. Поэтому как только появится возможность заменить эти несколько МиГов, хорошо оснащенных в техническом плане, другими самолетами, которые перебросят в Польшу, тогда их можно будет передать [Украине – ред.]", — пояснил дипломат.

Представитель польского МИД подчеркнул, что правительство прежде всего обязано защищать территории собственного государства и гарантировать своим гражданам безопасность. А помощь союзникам, которая тоже важна, это все же вопрос второго плана.

"При этом мы отдаем себе отчет, что когда Украина отражает нападение России, она защищает и нас. Но потребности защиты Польши – на первом плане", – подчеркнул Павел Вронский.

Напомним, Украина договорилась с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о направлении в Польшу самолетов Альянса, чтобы Варшава смогла передать Киеву старые истребители МиГ-29. Однако Варшава нашла причину не делать этого.

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