Передаст ли Тайвань Украине ПВО Hawk: министр обороны острова сказал, кто должен принять решение

Тайвань постепенно снимает с вооружения американские системы ПВО Hawk. Власти острова не исключают, что списанное вооружение могут передать Украине, но решения должны быть приняты Соединенными Штатами.

Об этом пишет Taipei Times со ссылкой на заявление министра обороны Тайваня Веллингтона Ко.

“Если американская сторона попросит нас вернуть их [системы ПВО С – ред.], мы сделаем это в соответствии с правилами. После этого США будут решать, что делать с этими системами”, – заявил Ко.

Издание напомнило, что Тайвань обновляет собственную систему противовоздушной обороны. В частности, уже подписаны контракты на сумму 2 млрд долларов США на закупку NASAMS.

Напомним, по информации Forbes, Тайвань, вероятно, стал одним из главных поставщиков для ВВС Украины, не привлекая особого внимания. Бывший чиновник Пентагона Тони Ху сообщил, что Тайвань передал Украине излишки зенитно-ракетных комплексов HAWK.

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