Передают информацию о воздушных целях ПВО: в Джанкое разведка обнаружила радиолокационные станции врага

Также возле РЛС разведчики увидели и вагоны, являющиеся местоположением личного состава, и, скорее всего, небольшой ремонтной базы для перечисленных РЛС.

Во временно оккупированном Крыму во время разведки агент партизанского движения "Атеш" обнаружил радиолокационные станции "Противник-ГЭ", "Небо-У" и "П-18", расположенные к востоку от Джанкоя. Эти станции обнаруживают воздушные цели и передают информацию на системы ПВО, прикрывающие округ, а также аэродром.

Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".

Партизаны сообщили и точные координаты станций.

Станции радиолокации в Крыму Фото: Атеш

Вблизи РЛС расположены и вагоны, являющиеся местом для личного состава, и, скорее всего, небольшой ремонтной базы для перечисленных РЛС.

Станции радиолокации в Крыму Фото: Атеш

Напомним, ранее партизаны "Атеш" предоставили информацию о безумных потерях РФ на Харьковщине. Стало известно, что не последнюю роль в этом играют стычки между линейными подразделениями вооруженных сил России и отрядами Шторм-Z.

Станции радиолокации в Крыму Фото: Атеш

"Управлять бывшими заключенными не всем командирам по силам, даже тем, кто имеет богатый военный опыт", – добавили в движении.

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