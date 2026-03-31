Останется ли Украина без оружия из-за Ближнего Востока: Сибига сделал заявление после разговора с США

Украина получила заверения США по поставкам оружия - Сибига

США заверили Украину, что не будут перенаправлять вооружение, заказанное партнерами в рамках программы PURL, в другие регионы. В то же время риск таких решений сохраняется.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции по итогам неформального заседания глав МИД в формате «Украина-ЕС» 31 марта.

По словам министра, украинская сторона ведет прямой диалог с партнерами во избежание возможного перераспределения военной помощи, в том числе на Ближний Восток.

«Мы получили заверения, что на данном этапе речь не идет о перенаправлении этой помощи», — отметил Сибига.

Он уточнил, что обсуждал этот вопрос во время недавнего саммита G7 в Париже, где разговаривал с государственным секретарем США Марко Рубио.

В то же время глава МИД подчеркнул, что, несмотря на эти гарантии, Украина учитывает существование рисков и продолжает работать с союзниками, чтобы обеспечить бесперебойные поставки вооружения.

«Перенаправление помощи на Ближний Восток — это риск, поэтому мы напрямую договариваемся с партнерами», — подчеркнул он.

Напомним, США столкнулись с критическим истощением запасов крылатых ракет Tomahawk из-за высокой интенсивности боевых действий против Ирана, что вызывает серьезную обеспокоенность в Пентагоне.