Перу отказалась от Gripen в пользу F-16: почему это хорошо для Украины

Gripen / © defence-ua.com

Реклама

Перу окончательно определилось с выбором нового боевого самолета для своих воздушных сил и вместо шведских Gripen решило закупить американские истребители F-16.

Об этом сообщают перуанские СМИ, передает Defense Express.

Тендер на обновление авиапарка Перу продолжается с 2024 года. Сначала фаворитом считался Gripen, однако после политического кризиса — импичмента президентки Дины Болуарте и отставки правительства — решение было пересмотрено. Первые сигналы об изменении курса появились еще в начале декабря 2025 года, а подписание контракта на F-16 ожидается уже в середине апреля после выборов.

Реклама

В настоящее время на вооружении Перу находятся до девяти боеспособных МиГ-29 и до 12 Mirage 2000. Избранные F-16 должны быть в новейшей версии Block 70. В перуанской прессе отмечают два ключевых аргумента такого выбора: это будут самые современные F-16 в регионе.

Gripen / © Associated Press

Впрочем, эксперты обращают внимание на ряд нюансов. Перу планирует приобрести лишь до 14 самолетов, что даже при высоких характеристиках не позволит сравниться с авиапарком Чили, который имеет 46 F-16 различных модификаций и может в дальнейшем модернизировать свои истребители.

Отдельный вопрос — цена. В сентябре 2025 года США предложили Перу контракт на сумму 3,42 млрд долларов за 12 F-16 Block 70. В стоимость входит минимальный пакет вооружения — 12 ракет AIM-120C-8, 12 AIM-9X и два комплекта запасных частей. Таким образом, один самолет обходится примерно в 285 млн долларов.

Для сравнения, Колумбия закупает Gripen по цене около 220 млн долларов за единицу — это соглашение подтвердил государственный аудит, признав его экономически более выгодным, в том числе по сравнению с французскими Rafale.

Реклама

Несмотря на высокую цену для Перу, это решение имеет положительные последствия для Украины. Во-первых, оно уменьшает риск повторения ситуации, когда по настоянию США подержанные F-16 из Дании были проданы Аргентине вместо передачи Украине.

Во-вторых, ожидаемый большой заказ Украины на 100–150 истребителей Gripen E/F и без того существенно нагрузит производственные мощности Saab. Отказ Перу от Gripen означает меньше посторонних контрактов и соответственно меньше рисков задержек с поставкой самолетов для Украины.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины могли получить в свое распоряжение новые FPV-дроны Bolt-M производства американской технологической компании Anduril. Эта модель настолько нова, что официально Корпус морской пехоты США только заключил контракт на ее закупку.