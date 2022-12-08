Первая в мире, стреляющая во время движения: эксперт рассказал о преимуществах пушки-гаубицы RCH-155 от Германии

Германия передаст Украине 18 самоходных артиллерийских установок (САУ) RCH-155, первые в мире гаубицы, которые могут стрелять во время движения.

О преимуществах оружия рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Изюминкой" RCH 155 является то, что это первая в мире САУ, которая может стрелять в движении. Более того, движение базы не влияет на точность артиллерии. Это позволяет данной САУ быть неуловимой при проведении контрбатарейной борьбы противником, – рассказал эксперт.

Он добавил, что у САУ полностью автоматизирована система зарядки, возможность управления огнем удалена, а также синхронное поражение одного объекта четырьмя снарядами подряд.

Коваленко назвал эти преимущества даже "не изюминкой, а цимесом".

По его словам, САУ RCH 155 во многих моментах очень схожа с Panzerhaubitze 2000, что Литва предоставила Украине вместе с боеприпасами.

"Например, у них одинаковые стволы L52, похожая дальность стрельбы – 40 км обычными снарядами и до 54 км при использовании Vulcano и m982 Excalibur. Может применять снаряды Smart – выстрелил и забыл", – добавил Коваленко.

Новая военная помощь Украине: что известно

Осенью Украина получила от Словакии 30 боевых машин пехоты БМП1.

Также Франция предоставила еще одну реактивную систему залпового огня (РСЗО) LRU, о чем сообщили в Минобороны.

В Украину уже поступило 20 бронетранспортеров Dingо, одобренных Германией.

Кроме 18 самоходных артиллерийских установок (САУ) RCH-155, ВСУ ждут еще следующую технику:

2 тягача танковых транспортеров М1070,

80 пикапов,

90 датчиков и постановщиков помех для беспилотников,

2 ангарные палатки,

7 погрузочно-разгрузочных машин 8х6.

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