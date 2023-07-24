Первое фото кассетных боеприпасов от США обнародовали в соцсети

155-мм кассетные снаряды уже на вооружении Украины.

Первое фото 155-мм кассетных снарядов, недавно передавших США на вооружение Украины, уже обнародовано в Сети.

Фото выложил "Украинский трекер оружия" в Twitter.

"Мы видим снаряды M864 увеличенной дальности (29 км), каждый из которых содержит 72 суббоеприпаса двойного назначения. Обычно эти патроны рассматриваются как военный резерв", – подписано фото.

Кассетные боеприпасы Фото: "Украинский трекер оружия" в Twitter.

Напомним, Украина готовит Пентагону отчет об использовании кассетных боеприпасов. В течение недели наша страна должна предоставить США доклад о применении кассетных боеприпасов, переданных для защиты от оккупантов.

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