Первые пуски дронов "Лютый": Путин был в 12 км от "прилета" — разработчики раскрыли детали о беспилотнике

Украинская команда инженеров в 2022 году начала работу над проектированием беспилотника "Лютый". Наибольший толчок проект украинского дрона-камикадзе получил после того, как Россия начала запускать иранские "Шахеды".

Об этом говорится в материале "Украинской правды".

Первая серийная партия дронов "Лютый" была готова в конце августа 2023 года. Первое его применение осуществили 28 августа – Силы спецопераций ВСУ ударили разными дронами по базе 126-й бригады береговой охраны Черноморского флота РФ в Крыму, в Перевальном.

Запуск "Лютого" по территории России состоялся в конце сентября 2023 года. Дрон запускали в Черниговской области – он взлетел с третьего раза.

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"Так хотелось долететь и влупить по москалям, что мы садимся в третий раз: самолет поднимается и летит. А тогда "прилет", и не куда-нибудь, а в нефтебазу возле аэродрома в Сочи. А это был единственный аэродром тогда, работавший у россиян на Черном море. Это был триумф", - рассказал один из участников операции.

Второй полет состоялся 10 дней спустя – 1 октября – и снова в район Сочи. На этот раз под удар "Лютого" попала стоянка вертолетов, в том числе обслуживающих и резиденцию президента-диктатора Владимира Путина.

"Мы ударили по их вертолетной площадке, посекли несколько вертолетов. Но мы сначала не знали, что за день до того, как мы влупили по этому Адлеру, там Путин встречался с Токаевым. Путин был в 12 километрах от места, куда прилетел второй "Лютый". Нам потом это подтвердили", - рассказывают собеседники в разведке.

А россияне даже не знали, что это было.

"Когда прилетело в Сочи, они думали, что это где-то с корабля или, может, из Грузии с гор. Они даже не предполагали, что это из Украины прилетело. А потом сразу после этого прилетает в Санкт-Петербург – на другой вообще край страны. Для них это был нормальный шок", - вспоминает в разговоре с УП участник запусков.

По состоянию на май 2024 года, по данным УП, не только разного рода специальные и разведывательные службы оперируют "Лютым".

Даже воздушные силы ВСУ недавно разместили большой заказ и уже готовят группы операторов для этого беспилотника.

"Когда мы показали, что оно летает и хорошо бьет, начали появляться люди из других служб и подразделений, которые тоже захотели учиться и летать. У нас сначала была даже такая спортивная конкуренция, кто больше запустит дронов и сожжет российские объекты. Но очень быстро пришлось планировать совместные операции, потому что были такие цели, на которые нужно много самолетов сразу. У одной службы их не хватало", – объясняет участник первой группы операторов.

Самыми громкими совместными операциями нескольких служб сразу стали атаки на Новолипецкий меткомбинат, нефтеперерабатывающие заводы в Рязани, Нижнем Новгороде, Татарстане.

Удары по рязанским объектам стали одной из визиток "Лютого". Ведь именно там во время дневных полетов хорошо видно, как несколько дронов подряд попадают в то же место с хирургической точностью, повредив самые дорогие узлы НПЗ.

На "Лютый" приходится до 80% от всех точных попаданий по российским НПЗ. Хотя он и не единственный.

Напомним, командующий войсками США намекнул, что британский спецназ действует в Украине.

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