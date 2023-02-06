Первый танк Leopard 2, переданный Канадой Украине, уже прибыл в Польшу (фото)

Канада предоставит Украине 4 боевых танка Leopard 2. Первый из них уже прибыл в Польшу, украинские военные скоро смогут начать руководствоваться этой техникой.

Об этом министр обороны Канады Анита Аланд сообщила в Twitter.

Она заявила, что страна и дальше будет поддерживать Украину в войне против российских захватчиков.

Battle tanks являются на своей cestе к help Украина.



Первый Canadian Leopard 2 находится в route.



Канада поддерживает Украину, не испытывая. pic.twitter.com/gnkOC50yKk — Anita Anand (@AnitaAnandMP) 4 февраля 2023

"Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы передали в дар Украине, уже прибыл в Польшу. Вместе с нашими союзниками мы начнем обучать Вооруженные силы Украины использованию этой техники", — написала Аланд.

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Канада предоставит Украине четыре танка Leopard 2A4, инструкторов, запасные части и боеприпасы.

Оружие для Украины

Министр обороны Алексей Резников, 5 февраля, анонсировал предоставление Украине самолетов от партнеров.

В то же время, немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о существовании консенсуса относительно неиспользования Украиной западного оружия на территории Российской Федерации.

В то время как нардеп и член комитета парламента по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что все военные объекты России являются законными целями для ударов со стороны Украины.