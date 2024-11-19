Первый удар ATACMS по России: в Reuters назвали настоящее количество ракет, которые перехватил враг

Украина на 1000-й день войны впервые ударила по России американскими ракетами ATACMS. Во время ночного удара по артиллерийским составам в Брянской области ВСУ использовали сразу 8 тактических баллистических ракет ATACMS.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

"Россия заявила, что ее войска сбили пять из шести ракет, выпущенных по военному объекту в Брянской области. Отмечается, что обломки одного из них упали на объект, вызвав пожар, который удалось быстро потушить, жертв и разрушений нет. Украина заявила, что нанесла удар по российскому составу оружия примерно в 110 км вглубь РФ. уточняли, какое оружие они использовали, но источник в украинском правительстве и официальный представитель США подтвердили, что использовали ATACMS", — говорится в сообщении Reuters.

Источник Reuters в США сообщил, что было использовано сразу 8 ракет, из которых двое россиянам удалось перехватить.

Издание также обратило внимание на официальное заявление российской стороны, в котором также утверждалось, что одна ракета проскочила, якобы не нанесла существенного ущерба.

Ранее Минобороны России заявило, что в ночь на 19 ноября ВСУ якобы нанесли удар по объекту на территории Брянской области, использовав шесть баллистических ракет ATACMS.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский не предоставил деталей относительно ситуации, однако отметил, что у Украины теперь будет больше возможностей для дальних ударов.

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