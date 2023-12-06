Писториус пообещал увеличить производство оружия для Украины, однако назвал "но"

По словам Бориса Писториуса, промышленность не успевает за спросом.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкая оборонная промышленность наращивает мощности "везде, где только может", но для этого нужно время. По его словам, существует задержка с поставкой оружия в Украину.

Об этом пишет DW.

Как отметил Писториус, производственные мощности планируют увеличить как можно скорее, поскольку в настоящее время немецкая оборонная промышленность не успевает за спросом, который есть в определенных сферах. Речь идет и о производстве боеприпасов, и о системах противовоздушной обороны. После настройки этих процессов появится возможность производить вооружение быстро и бесперебойно.

"Это вопрос скорости, а вы не можете оказать неограниченное влияние на скорость", — сказал он.

Министр напомнил, что ранее такая ситуация была с производством боеприпасов для зенитных самоходных устанвок Gepard: для восстановления Германии понадобилось полгода.

"Мы поставляем все, что можем", – резюмировал Борис Писториус.

Напомним, концерн Rheinmetall начал производить для Украины артиллерийские снаряды.

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