Писториус "устал" от темы ракет Taurus для Украины: что сказал министр

В то же время, министр сказал, что "империалистические амбиции Путина" не закончатся на Украине, поэтому немецкая поддержка Киева должна продолжаться.

Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что "устал" от дискуссий вокруг поставок Украине дальнобойных ракет Taurus.

Об этом министр заявил в Бундестаге, сообщает N-TV.

Писториус раскритиковал дискуссии по поставкам в Украину крылатых ракет Taurus.

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"Политик СДПГ сказал, что "устал" от дебатов, которые продолжаются во время обсуждения бюджета в Бундестаге", – говорится в публикации.

По словам министра, несмотря на то, что Германия является второй по величине сторонницей Украины, дискуссия проходит только о специальной системе вооружений — "будто бы речь идет о том, передадим ли мы все, что возможно, или возьмем на себя часть свободы и ответственности за принятие этого решения сами".

Издание отметило, что с негативным отношением Писториуса надежды Киева на ракеты Taurus, вероятно, еще больше упадут.

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Taurus – одна из самых современных ракет ВВС и может уничтожать такие цели, как бункерный комплекс, даже с больших высот и расстояний. Украина неоднократно просила ракеты большой дальности, ведь они могли бы дать преимущество в борьбе с российским вторжением. Однако в октябре 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц решил пока не передавать Taurus Украине из-за опасений ударов по территории РФ и как следствие втягивания ФРГ в конфликт.

Сообщается, что Писториус также предупредил, что "империалистические амбиции Путина" не закончатся на Украине, и что президент РФ хочет "продолжать расширять границы". Потому немецкая поддержка Украины должна продолжаться, отметил министр.

Напомним, несколькими днями ранее издание DW сообщило, что политики из правительственной коалиции Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца о необходимости поставки Украине ракет Taurus.

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