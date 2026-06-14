«Плацебо для Путина»: эксперт объяснил, что на самом деле может «Орешник»

Зачем Путину «Орешник»

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Российский «Орешник» является прежде всего элементом устрашения, а не оружием, способным кардинально влиять на ход боевых действий.

По мнению военно-политического обозревателя группы Информационное сопротивление Александра Коваленко, которую он выразил в эфире Эспрессо, Кремль использует ее прежде всего как инструмент психологического давления.

По его словам, для диктатора Путина эта ракета стала своеобразным «вундерваффе» — чудо-оружием, вокруг которого создается образ чрезвычайной угрозы как внешней аудитории, так и внутреннему российскому потребителю пропаганды.

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Эксперт отметил, что главный вопрос состоит в том, какую реальную разрушительную силу имеет «Орешник». Он напомнил, что ракета ни разу не применялась с ядерной боевой частью, хотя она разрабатывалась именно как межконтинентальная баллистическая ракета для использования в ядерном компоненте.

«Это ракета стоимостью $80 млн с боевой частью в виде шести блоков, каждый из которых имеет по шесть вольфрамовых болванок, раскрывающихся по атмосферной высоте. Именно с этой высоты они атакуют на высокой скорости какой-нибудь объект. Но разлет точности — сотни метров, даже километры. Выделение энергии в тротиловом эквиваленте при столкновении с землей каждой из вольфрамовых болванок — около 30 кг», — прокомментировал Коваленко.

Для сравнения он привел характеристики других способов поражения, которые Россия регулярно использует против Украины.

По словам аналитика, боевая часть дрона Shahed-136 содержит около 90 кг взрывчатого вещества. Подобные показатели имеют и авиационные бомбы ФАБ-250 и управляемые авиабомбы, применяемые российской армией.

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Коваленко пояснил, что каждый из 36 вольфрамовых элементов «Орешника» обеспечивает примерно втрое меньше энергетического воздействия, чем боевая часть «шахеда» или ФАБ-250.

В результате суммарное выделение энергии всех вольфрамовых элементов ракеты составляет около 750–800 кг в тротиловом эквиваленте.

«Если взять эти 36 вольфрамовых болванок, то получим общее выделение энергии 750-800 кг. А это фактически или полтора „искандера“ (ракета 9М723), или один современный Х-101, в которых сейчас увеличена боевая часть», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что при этом стоимость «Орешника» существенно превышает цену многих других российских ракет.

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«Есть сравнение между ракетой за $80 млн и ракетой $1,5 млн, соответственно, и разрушения совсем другие. Но Путин это больше использует как психологический элемент устрашения. Подчеркну, что прежде всего это плацебо для „голого короля“ Путина, для его самоуспокоения», — резюмировал аналитик.

Ранее сообщалось, что Россия сталкивается с трудностями на фронте в Украине и все большим экономическим давлением, поэтому может прибегнуть к новым способам эскалации, в частности, провокациям на территории стран НАТО и попыткам усилить свое политическое влияние в Европе.

Мы ранее информировали, что кремлевский диктатор Путин снова сделал очередные абсурдные заявления, что Россия якобы не начинала войну в Украине.

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