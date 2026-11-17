«Фламинго» атаковали Крымский мост

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В ночь на 17 ноября в районе Крымского моста раздавались взрывы. Для удара применили крылатые ракеты «Фламинго».

Об этом написал Денис Штиллерман, комментируя опубликованное Антоном Геращенко видео с камеры ракеты.

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На видеозаписи виден полет ракеты непосредственно перед ударом, после которого часть моста обрушилась в воду.

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Дата публикации 10:21, 17.11.26 Количество просмотров 13 Ракеты Фламинго атаковали Крымский мост 17 ноября

Удар по Крымскому мосту 17 ноября — что известно

Напомним, 16 ноября Крымский мост потерпел удар, из-за чего оккупанты временно перекрыли автомобильное движение, образовались пробки на около 2000 машин, а в Керчи развернули оперативный штаб. По данным пабликов, боевая часть дрона упала на правую арку судоходного пролета со стороны Крыма, зрительно деформировав ее примерно на 15 градусов. Пострадавших нет.

Уже ночью 17 ноября в районе Крымского моста раздались мощные взрывы. После этого оккупационные власти полуострова объявили о повторной атаке и перекрытии автомобильного движения.

В результате атаки зафиксированы значительные разрушения — арка автомобильной части переправы упала в воду. По обнародованной информации, конструкция получила критические повреждения после удара, из-за чего пролет автомобильного участка обрушился. Пока масштабы разрушений, дальнейшая пригодность переправы к эксплуатации и детали самой атаки уточняются.

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