Почему Европа не поставляет ракеты для части украинских ПВО — эксперт объяснил

Дефицит ракет для ПВО / © ТСН

Реклама

В Украине до сих пор есть зенитно-ракетные комплексы, которые фактически не могут выполнять боевые задания из-за отсутствия боеприпасов. Речь идет, прежде всего, об устаревших системах ПВО, для которых ракеты больше не производятся в Европе и США.

Об этом в эфире Радио NV заявил директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.

По его словам, даже несмотря на отдельные поставки ракет, о которых ранее упоминал президент Украины, проблема нехватки боеприпасов для части систем ПВО остается актуальной.

Реклама

«Есть системы, которые некоторое время стояли без ракет и впоследствии их получили. Но в то же время остаются комплексы, которые до сих пор находятся без боекомплекта и, вероятно, уже не получат его», — объяснил Храпчинский.

Эксперт подчеркнул, что речь идет о комплексах старого образца, производство ракет к которым приостановлено, а их дальнейшая эксплуатация без глубокой модернизации фактически невозможна.

«Эти системы больше не производятся в Европе. Поэтому вопрос стоит не только в поставках ракет, но и необходимости модернизации или замены самих комплексов», — отметил он.

Храпчинский подчеркнул, что Украина и дальше существенно зависит от западных образцов противовоздушной обороны, ведь большинство действующих систем — это либо техника стран НАТО, либо советские комплексы, адаптированные под западные ракеты.

Реклама

В то же время эксперт обратил внимание на стратегические сдвиги в Европе. В конце 2024 г. страны ЕС утвердили обновленную стратегию развития оборонно-промышленного комплекса, которая предусматривает наращивание собственного производства вооружения с учетом потребностей Украины.

В частности, в Германии уже начато строительство завода по производству ракет для систем Patriot, что должно постепенно снизить дефицит боеприпасов для ПВО.

Однако, по словам Храпчинского, в краткосрочной перспективе проблема нехватки ракет для части украинских систем противовоздушной обороны будет оставаться критической, а ее решение требует как технической модернизации, так и масштабирования производства более дешевых средств перехвата.

Отметим, что на днях украинский президент Владимир Зеленский откровенно рассказал о том, как ему приходится выбивать из партнеров ракеты для ПВО. Зеленский заявил, что до утра 16 января у государства не было ракет в несколько систем противовоздушной обороны.

Реклама

Напомним, ранее ГУР предупредил о ядерном шантаже РФ, а именно ударах по подстанциям АЭС Украины, подготавливаемой Кремлем.

Разведка отметила, что Россия рассматривает возможность нанесения ударов по критическим узлам украинской энергосистемы, а именно по подстанциям передачи электроэнергии, обеспечивающим функционирование атомных электростанций (АЭС).