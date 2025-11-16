- Дата публикации
Почему исчезает связь на передовой: "Флэш" сообщил о коллапсе инфраструктуры
Мобильная связь и электричество исчезают под ударами КАБов и FPV-дронов.
Приближение к линии фронта на расстояние 10-12 км приводит к полному уничтожению гражданской инфраструктуры, поскольку противник целенаправленно выносит все объекты.
Об этом сообщил украинский специалист по радиотехнологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов в своем Telegram-канале.
«Когда до линии фронта остается 10-12 километров, противник начинает выносить все объекты», — написал он.
По словам специалиста, в большинстве населенных пунктов уже давно нет электричества и мобильной связи.
Целенаправленное уничтожение инфраструктуры
Операторы мобильной связи вынуждены отключать и снимать свое оборудование, поскольку оно становится первоочередной мишенью.
Инфраструктура уничтожается целым арсеналом средств: как КАБами (управляемые авиабомбы), так и FPV-дронами (дроны-камикадзе).
«Электричества уже давно нет в большинстве мест, операторы мобильной связи тоже выключаются. Инфраструктура уничтожается КАБами и ФБО», — отмечает «Флэш».
Остатки объектов мобильной связи часто содержат работающие генераторы и топливо, но желающих рисковать жизнью для восстановления связи нет.
«Перемещаться где-то очень страшно, где-то еще нормально. За КАБами смотрю по Виражу, хотя толку мало, остается пару минут куда-то нырнуть из открытой местности. Дроны смотришь по детекторам FPV», — сообщил «Флэш».
Наибольшую опасность представляют разведывательные дроны на оптике, которые могут летать на расстояние до 20 км.
«Их не видно, а они есть», — подчеркивает специалист.
Часто на объекте стоит даже генератор и топливо операторов мобильной связи. Бери запускай и чередуй. Желающих нет», — добавляет он.
