Почему исчезает связь на передовой: "Флэш" сообщил о коллапсе инфраструктуры

Мобильная связь исчезает у линии фронта / © Associated Press

Приближение к линии фронта на расстояние 10-12 км приводит к полному уничтожению гражданской инфраструктуры, поскольку противник целенаправленно выносит все объекты.

Об этом сообщил украинский специалист по радиотехнологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов в своем Telegram-канале.

«Когда до линии фронта остается 10-12 километров, противник начинает выносить все объекты», — написал он.

По словам специалиста, в большинстве населенных пунктов уже давно нет электричества и мобильной связи.

Целенаправленное уничтожение инфраструктуры

Операторы мобильной связи вынуждены отключать и снимать свое оборудование, поскольку оно становится первоочередной мишенью.

Инфраструктура уничтожается целым арсеналом средств: как КАБами (управляемые авиабомбы), так и FPV-дронами (дроны-камикадзе).

«Электричества уже давно нет в большинстве мест, операторы мобильной связи тоже выключаются. Инфраструктура уничтожается КАБами и ФБО», — отмечает «Флэш».

Остатки объектов мобильной связи часто содержат работающие генераторы и топливо, но желающих рисковать жизнью для восстановления связи нет.

«Перемещаться где-то очень страшно, где-то еще нормально. За КАБами смотрю по Виражу, хотя толку мало, остается пару минут куда-то нырнуть из открытой местности. Дроны смотришь по детекторам FPV», — сообщил «Флэш».

Наибольшую опасность представляют разведывательные дроны на оптике, которые могут летать на расстояние до 20 км.

«Их не видно, а они есть», — подчеркивает специалист.

Часто на объекте стоит даже генератор и топливо операторов мобильной связи. Бери запускай и чередуй. Желающих нет», — добавляет он.

Напомним, 17 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. График почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 — возможные ограничения от 1 до 4 очередей.