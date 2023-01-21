Почему новый "Рамштайн" – не провал: политолог оценил военную помощь Украине

В частности, ВСУ получат боеприпасы для HIMARS, позволяющие защитникам контролировать выход из Крыма.

Результаты встречи в формате "Рамштайн" 20 января не следует считать провальными для Украины из-за нерешенного вопроса с немецкими танками Leopard.

Об этом рассказал политолог Тарас Завгородний, сообщает "24 Канал".

"Список достаточно солидный. Особенно, если сравнить с поставками полгода назад", – оценил эксперт.

Он сообщил, что в рамках нового пакета военной помощи от США Украина получит боеприпасы для HIMARS с дальностью в 150 км. Это позволит украинским войскам уверенно контролировать выход из оккупированного Крыма, через который россияне поставляют технику и боеприпасы своим подразделениям на юге.

Политолог также обратил внимание, что Украине пообещали много БТРов.

"Прорвала блокаду Великобритания (которая передаст танки Challenger 2 – ред.), вырывая козырь – отговорку Олафа Шольца, который рассказывал, что они не хотят предоставлять танки Украине, чтобы не втянуть страны НАТО в войну с Россией", – отметил Завгородний.

Он отметил, что это создает дополнительное давление на Германию по вопросу танков.

Политолог также напомнил, что в Германии требуются не сами танки Leopard, а разрешение другим странам поставлять их в Украину. Ведь в Европе около двух тысяч этих танков немецкого производства, которые находятся на вооружении армий стран НАТО.

Напомним, в новый пакет военной помощи для Украины по итогам восьмого заседания в Рамштайне вошли вертолеты, британские танки, средства ПВО и ракеты к этим системам, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, внедорожники, гаубицы, самоходные артиллерийские установки, снаряды.

Хотя участники заседания не пришли к согласиюпо поводу передачи Украине танков Leopard немецкого производства, ВСУ таки получат эту бронетехнику. В этом убеждают в украинской разведке. Там объяснили, что пока дискутируется публичная подача этого решения.

Заметим, заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сыбига сказал, что этот "Рамштайн" был бронетанковым, а вот следующий будет авиационным.

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