Почему "Орешник" из Беларуси не долетит до Киева: эксперты развенчали главный миф

Ракета "Орешник" / © ТСН

Реклама

Заявление Кремля о размещении новейших баллистических ракет средней дальности «Орешник» на территории Беларуси повлекло за собой волну паники в сети. Некоторые ресурсы начали распространять апокалиптические прогнозы, будто ракета долетит до Киева за 1 минуту 41 секунду, а во Львов — за 2 минуты. Однако эксперты называют такие расчеты абсолютным бредом и технической неграмотностью.

Об этом говорится в материале Defense Express.

Главная ошибка дилетантов состоит в простом делении расстояния на максимальную скорость ракеты. Однако «Орешник» — баллистическая ракета, которая движется не по прямой, а по высокой крутой траектории. Более того, как двухступенчатая твердотопливная ракета, она имеет не только максимальную, но и минимальную дальность полета.

Реклама

Согласно данным официального брифинга украинских спецслужб от 31 октября 2025 года, параметры «Орешника» таковы:

Минимальная дальность — 700 км;

Максимальная дальность — 5500 км.

От самой отдаленной точки Беларуси до Киева всего 660 км. Это значит, что украинская столица парадоксально находится в «мертвой зоне» — ракета просто не успеет отработать все ступени и навести цель на столь короткую дистанцию.

Как работает это оружие

«Орешник» фактически является современной версией советской ракеты РСД-10 «Пионер». В твердотопливных двигателях невозможно управлять тягой, как в жидкостных, они должны отработать определенную программу.

Последовательная работа ступеней, их отсоединение в разреженных слоях атмосферы и разведение боевых блоков требуют времени и соответственно расстояния. Если попытаться запустить такую ракету на дистанцию менее 700 км, то она просто не успеет завершить цикл полета и выйти на нужные параметры для попадания.

Реклама

Сколько «Орешников» осталось у Путина

Несмотря на громкие угрозы Кремля, реальное количество этого оружия в арсенале РФ мизерное. По данным украинской разведки, на сегодняшний день у россиян остался лишь один исправный комплекс.

Первый был использован во время экспериментальных обстрелов Украины;

Второй — уничтожен украинскими спецслужбами летом 2023 года;

Третий — единственный, что остается в распоряжении окупантов.

Напомним, Россия завершила перемещение баллистических ракет «Орешник» на территорию Беларуси. Украина владеет полной информацией об их размещении и передала эти данные западным партнерам для оценки угрозы.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что ракеты представляют потенциальную опасность для многих европейских стран, а эффективного способа уничтожить их обычными дронами нет, поэтому ключевым методом противодействия остается экономическое давление на производство и введение санкций.