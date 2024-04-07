Почему партнеры Украины затягивают с поставками Patriot – Подоляк назвал ряд причин

Украина нуждается в большем количестве ЗРК Patriot и других систем ПВО для защиты от ракетных атак России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для того чтобы полностью закрыть Украину, нужно 25 систем Patriot – по 6-8 батарей в каждой. Однако, как отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, западные партнеры затягивают передачу систем ПВО Украине. В частности, из-за остаточного страха перед эскалацией со стороны РФ.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала FREEДОМ.

"Европейским странам, особенно в восточной и северной Европе, кажется, что вот буквально завтра Россия будет атаковать их ракетами. В частности, теми же баллистическими, гиперзвуковыми, что и Украину. Наши страны-партнеры все равно испытывают внутренний страх, поэтому логика такая — давайте просто пусть Patriot стоят у нас", – объяснил Подоляк.

Он отметил, что партнеры Украины все еще думают, что, мол, если они что-нибудь передадут Киеву в большом объеме, то это будет способствовать эскалации войны, ее масштабированию.

Однако происходит с точностью до наоборот. Чем медленнее поставки идут в Украину, тем быстрее как раз эта эскалация происходит.

"И вот эта неправильная расстановка акцентов, вроде того, что передаче Украине чему-то в большем объеме будет способствовать эскалации, к сожалению, продолжает действовать", — сказал Подоляк.

Еще одна причина, по мнению советника главы ОП, состоит в том, что некоторые страны продолжают думать, что с "Россией нужно считаться, потому что – это большая милитарная страна".

Подоляк также добавил, что на ситуацию с поставкой Украине военной помощи все еще влияет работа пророссийского лобби.

"Не всегда это прямая агентская работа, часто на это могут работать "полезные идиоты". Плюс есть разные партии – ультралевые, ультраправые, которые пытаются пассионарно влиять на электоральную среду, вызывать те или иные отношения к войне, провоцировать вот эту усталость. Они продолжают говорить о том, что война большая, мы от нее устали. А если мы ее завершим, то все будет выглядеть иначе, цены расти не будут. Достаточно примитивные тезисы, которые, к сожалению, очень часто в электоральные среды заходят", – отметил он

Михаил Подоляк также добавил, что партнеры уже не воспринимают атаки РФ по Украине как нечто чрезвычайное, ведь это происходит каждый день. Шок с начала войны прошел.

"Есть какое-то привыкание, как это ни парадоксально звучит, привыкание к смерти. И наши партнеры видят, мол, вот их снова атаковали ракетами. Но это же вчера тоже было, позавчера было. Мы к этому привыкли. Ничего нового в этом нет. Вот это все сказывается на том, что, мол, давайте еще немного пообсуждаем", — добавил он.

Однако Подоляк подчеркнул, что, несмотря на все эти факторы, партнеры все равно передадут Украине необходимые системы ПВО, хотя и не так быстро, как нам бы хотелось.

Напомним, Подоляк рассказал о влиянии ударов по российским НПЗ на Путина.

Читайте также ведущие новости дня: