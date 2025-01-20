Информация, которая была очевидна для тех представляющих возможности и назначения различных зенитных ракетных комплексов, очевидно стала "сюрпризом для большинства".

То, что в Украине нет систем, которые способны перехватывать баллистические ракеты средней и межконтинентальной дальности, в том числе и так называемый "Орешник", как сообщил главнокомандующий Александр Сырский, объясняется тем, что Patriot PAC-3, а также находящиеся на SAMP-T SAMP-T Вооруженные ВСУ действительно не разрабатывались и не предназначены для противодействия таким ракетам. перехватывать баллистические ракеты с дальностью полета до 1000 км.

Об этом говорится в материале Defense Express.

Дело в том, что маршевый участок баллистических ракет средней и большей дальности проходит на высотах более 100 км, то есть в космосе. А скорость вхождения в атмосферу таких объектов 3-4 км/с для баллистических ракет средней дальности и 5-7 км /с для межконтинентальных", — говорится в материале.

Но даже и по таким целям, точнее по их боевым частям, уже находящимся в атмосфере, пишут аналитики, Patriot PAC-3 и SAMP-T в теории смогут отработать, хотя реальная эффективность остается под вопросом.

"Главная проблема как раз в том, что "Орешник" имеет раздельную главную часть с блоками индивидуального наведения. То есть вместо одной боеголовки эта ракета несет от шести и ложные цели. В частности, на видео удара по Днепру 21 ноября видно шесть групп по шесть объектов в каждой, часть из них – имитаторы ядерных боевых частей, часть – ложные цели", — говорится в материале.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ИНТЕРВЬЮ СЫРСКОГО! СРОЧНО! НАКОНЕЦ СКАЗАЛ ПРАВДУ! ЭКСКЛЮЗИВ ТСН.НЕДЕЛИ!"

Напомним, накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский дал большое интервью в эфире ТСН. Неделю корреспонденту Андрею Цаплиенко, в котором рассказал о защите от российской баллистической ракеты "Орешник". системы, которая могла бы перехватить российскую баллистическую ракету "Орешник". Более того, некоторые союзники Украины уже имеют такие системы ПВО.

Читайте также: