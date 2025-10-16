Почему "Рамштайн" не стал прорывом для Украины и какой помощи не стоит ждать: анализ эксперта

Tomahawk / © Getty Images

Реклама

Очередная встреча в формате «Рамштайн», от которой Украина ожидала конкретных решений по усилению обороны, завершилась без громких прорывов. По словам эксперта, она осветила ряд огромных проблем в поддержке нашей страны, а надежды на получение некоторых видов вооружения придется отложить на неопределенный срок.

Об этом рассказал заместитель председателя Координационного совета Общественной лиги Украина-НАТО Игорь Тодоров.

Он отметил, что, с одной стороны, есть положительный сигнал: на саммите НАТО договорились о росте оборонных расходов, куда включили и помощь Украине. Однако реальность оказалась более сложной.

Реклама

«Оказалось, что не все готовы. К сожалению, наши такие важные партнеры, как Великобритания, Польша, пока не подключились к этой инициативе», — констатировал эксперт.

Это означает, что совместное финансовое плечо поддержки пока не столь прочно, как ожидалось.

Определенным позитивом стало личное участие во встрече министра обороны США, ранее даже отказывавшегося от онлайн-включений. Его заявления были достаточно жесткими, что давало надежду. Однако когда речь зашла о конкретном вооружении, в частности, о ракетах «Томагавк», прогнозы оказались неутешительными.

«Я думаю, что не скоро», — ответил Тодоров на вопрос о возможных поставках.

Реклама

Он объяснил, что проблема не только политическая, но и технологичная. Пусковые установки для этих ракет преимущественно морского базирования, которых у Украины нет. А современные наземные комплексы, недавно презентовавшие США, есть только у них, и делиться ими Вашингтон пока не собирается.

Подытоживая, эксперт отметил, что украинский министр обороны четко озвучил потребности, особенно в контексте защиты энергетики, но должной реакции пока нет.

«Удостоверить, что это был такой положительный, прорывной Рамштайн, пожалуй, нельзя», — заявил Тодоров.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно угрожал США «чрезвычайно опасным обострением» в случае передачи Украине ракет Tomahawk.

Реклама

По его словам, такой шаг выведет ситуацию на «принципиально новый уровень», и он также обвинил европейские страны, назвав их «русофобами» в давлении на Вашингтон в этом вопросе.