Почему реактивные дроны РФ начали долетать до запада Украины: Игнат раскрыл хитрый замысел врага

Запад Украины атакуют реактивные дроны / © ТСН

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Российские реактивные дроны начали долетать до западных областей. Дело в том, что реактивный БПЛА по своим тактико-техническим характеристикам уже ближе к крылатым ракетам, которые долетают до Львова .

Об этом в подкасте РБК-Украина "ЭТО БАЗА" рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

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Вопрос о том, какие характеристики заложены в конкретный дрон, сколько у него горючего и какая боевая часть. Если боевую часть снять полностью или минимизировать ее, можно взять больше топлива и увеличить дальность.

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По словам Игната, у "Шахедов" вся полезная нагрузка – это разведывательная аппаратура, средства противодействия РЭБ, боевая часть, оптика. Реактивный двигатель тоже имеет вес, как и горючее.

"Если часть полезной нагрузки убрать, ту же боевую часть, он может полететь дальше и, например, провести разведку на территории западных областей. Таким образом они тоже тестируют и испытывают эти реактивные дроны на дальность. Раньше же таких случаев не было. Но ведь "Герань-5" уже больше похожа на крылатую ракету, правда же? По форме, за крыльями. Поэтому мы и называем ее "ракета-дрон", – объяснил он.

То же касается баражирующих боеприпасов или ракет-дронов. Например, S-8000 ("Бандероль") или "Дань-Т". Они также представляют угрозу.

"Это опасная вещь, потому что ее запускают с воздушной платформы, хоть и она летит не столь далеко – примерно до 600 километров. Сначала такие средства запускали с ударно-разведывательного БПЛА "Орион", потом с вертолетов. Возможно, сейчас они двигаются к тому, чтобы запускать их с самолетов", – отметил Игнат.

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Россия атакует запад — последние новости:

Россия 23 октября атаковала Украину реактивными дронами . Беспилотники фиксировали на западе — в небе Волыни и Ровенщины, а также в нескольких районах Львовской и Ивано-Франковской областей.

В частности, взрывы раздавались в Луцке. После серии взрывов в части города исчез свет. Россияне атаковали энергетические объекты в Луцком и Ковельском районах. Были обесточены почти 105 тыс. абонентов. Кроме того, в Луцке было частично ограничено водоснабжение.

24 октября РФ атаковала запад Украины . В результате удара на Ровенскую область получили повреждения гражданское предприятие, расположенное в Сарненском районе.

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