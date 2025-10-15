Почему Россия так боится "Томагавков": эксперт назвал главную "триггерную точку" для Кремля

Tomahawk / © Getty Images

Разговоры о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk — это не просто вопрос военной помощи, а ключевой элемент крупного геополитического торга между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Эти ракеты используются в качестве «козыря» для давления на Кремль в вопросах, выходящих далеко за пределы российско-украинской войны.

Об этом рассказал дипломат Валерий Чалый.

По словам эксперта, ажиотаж вокруг этих ракет возникает не только из-за их дальности (более 2000 км), но и из-за символического значения. «Томагавк» — это платформа, способная нести ядерное оружие.

«Основные опасения России — это наличие на территории Украины ракет, контролируемых США, которые могут потенциально нести ядерное оружие. Фактически, как считают россияне, это будет означать вовлечение США в войну в Украине», — отмечает Чалый.

Именно эта «триггерная точка» является главным инструментом давления на Кремль.

Чалый объясняет, что тема «Томагавки» является частью значительно большего торга. Россия, технологически и финансово неспособная выдерживать новую гонку вооружений, заинтересована в продлении договоров об ограничении ракет средней и меньшей дальности.

Путин пытается вынести этот вопрос на первый план, предлагая Западу: «Давайте поговорим о серьезных вопросах мира… или дайте нам разобраться с Украиной, только не снабжайте их вооружениями».

Таким образом, угрожая предоставить ракеты Украине, Трамп заставляет Путина быть уступчивее в глобальных переговорах о контроле над вооружениями.

Сколько ракет может получить Украина

Эксперт призывает не питать иллюзий по поводу массовых поставок. Речь не идет о сотнях или тысячах ракет, поскольку в США их количество также ограничено и они нужны для собственных операций ВМС.

«Это не о сотнях даже», — подчеркивает он.

Скорее всего, речь может идти о небольшой партии, возможно, с модифицированной дальностью. Главная цель такого шага — не столько изменить ситуацию на поле боя количеством, сколько создать политический прецедент и оказывать давление на Кремль. Масштабное обеспечение ракетами возможно только за счет развития собственного украинского производства.

Напомним, эксминистр иностранных дел Владимир Огрызко заявил о кардинальном изменении позиции Дональда Трампа по поводу войны в Украине — от попыток «договориться» до языка силы. По его словам, предоставление Украине даже одного американского Tomahawk «прорвет плотину» и станет сигналом для Германии и других партнеров передать сотни своих ракет, что может кардинально изменить ситуацию на фронте.

В то же время, Огрызко предупредил, что главным риском остается желание Трампа «еще раз поговорить с Путиным», что создает для Кремля возможность затянуть время или еще раз обмануть президента США.