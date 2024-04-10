Почему Шольц не предоставляет Украине ракеты Taurus – Зеленский назвал причину

Президент Владимир Зеленский заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц отказывается поставлять Украине крылатые ракеты Taurus из-за ядерных угроз со стороны России.

Об этом глава государства сказал в интервью Bild.

По словам Зеленского, обсуждение вопроса о поставках Taurus продолжается, но этот вопрос "не так прост".

"Насколько я понимаю, канцлер говорит, что Германия не является ядерным государством и что это самая сильная система вооружений в Германии. И Шольц не может оставить свою страну без этой системы вооружений", – сказал президент.

Владимир Зеленский также отметил, что Украине нужно оружие, чтобы выжить, и он "просто не понимает, почему мы не получаем это оружие".

На вопрос, имеет ли отношение отказ в Taurus к ядерным угрозам российского диктатора Владимира Путина, Зеленский ответил:

"Шольц сказал, что так оно и есть. Но я не думаю, что это оградит мир от ядерной угрозы со стороны России", — отметил президент Украины.

По его мнению, ни одно оружие не может быть "действительно полезным" в случае ядерной войны, даже ATACMS или F-16.

"Канцлер Олаф Шольц пока оправдывал свой отказ в Taurus иначе: именно тем, что он не хочет превращать Германию в партию войны, ведь Украина может использовать ракеты Taurus для поражения целей на территории России", — сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины говорит, что Олаф Шольц "не будет канцлером мира, если захочет заморозить эту войну". По словам Зеленского, Путин будет использовать заморозку войны только для подготовки к новому нападению.

"Конечно, некоторые люди будут счастливы. Мир скажет: "Да, нам удалось заморозить конфликт, ракеты не летают". И это только до тех пор, пока Россия просто не увеличит производство и запасы военной техники, ракет, беспилотников и не проанализирует все ошибки, которых она допустила сначала".

Президент Зеленский решительно предостерегает от веры в заморозку войны.



"Это сродни перерыву, когда вы смотрите фильм. Но это не фильм, это реальность. Это перерыв. Но этот перерыв для Путина", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский описал жуткое будущее Украины без помощи США.

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