Почему Швеция остановила передачу Украине самолетов Gripen – авиаэксперт назвал несколько причин

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страна поставила на паузу передачу Украине истребителей JAS-39 Gripen, которые могли стать первыми западными боевыми самолетами в составе Воздушных сил ВСУ.

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в эфире телемарафона пояснил, что сочетание процесса одновременного внедрения в Воздушные силы ВСУ истребителей F-16 и Gripen приведет к перегрузке.

Так, он отметил, что логика обслуживания и ремонта самолетов F-16 и Gripen разная. К примеру, очень большую часть работ в отношении американских истребителей F-16 можно сделать прямо на аэродроме. На смену двигателя может потребоваться всего лишь 20 минут.

Однако логика поведения по отношению к Gripen отличается.

"Выезжает машинка, самолет садится условно говоря на автобан, машина обслуживает 20 минут и он улетел. Если он прилетит на аэродром будет тоже самое, подъедет машина для обслуживания. Но, если там что-нибудь случится и надо делать более-менее серьезные регламенты работы, то это уже нужно лететь на завод, где производят самолеты где-то в Швеции", - пояснил эксперт.

При этом авиационный эксперт добавил, что на отсрочку передачи Украине самолетов Gripen повлияло нежелание канцлера Германии Олафа Шольца передавать Украине ракет Taurus. Ведь Gripen может служить платформой для запуска германских ракет Taurus.

"Может, это какая-то политическая игра. Но, с точки зрения имплементации, просто фактических денег, которые на это все нужно тратить, самолеты нам передают как военную помощь, а вот обслуживание, создание инфраструктуры и все остальное – это уже за деньги нашего бюджета, а он достаточно ограничен", — резюмировал Константин Криволап.

Напомним, Нидерланды позволят Украине использовать F-16 над территорией РФ.

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