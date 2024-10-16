Почему США сбивают ракеты над Израилем, а над Украиной нет – Politico

Россия имеет ядерное оружие, а Иран нет, поэтому США сбивают ракеты над Израилем, в частности, с помощью противоракетного комплекса THAAD, в котором нуждается Украина, но не над ним.

Об этом пишет Politico.

Украина ежедневно страдает от российских БПЛА, ракет и авиабомб, однако США не предоставляют ей противоракетные комплексы, как Израиль. Так что в Киеве заявили о двойных стандартах.

"Если союзники вместе сбивают ракеты в небе Ближнего Востока, почему до сих пор нет решения сбивать беспилотники и ракеты над Украиной?" – задал вопрос президент Украины Владимир Зеленский.

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А в МИД Украины призвали союзников Украины защищать ее воздушное пространство "с такой же решительностью и без колебаний" от российских ракетных и беспилотных атак, признавая, что человеческая жизнь одинаково ценна в любой части света.

"Жесткий ответ, который не понравится украинцам": в Сенате США сказали, почему не помогают Украине сбивать российские ракеты

В апреле союзники также помогали Израилю сбивать ракеты.

"Причина, почему в Израиле США действуют так смело, а в Украине действуют осторожно, ясна. Россия имеет ядерное оружие, а Иран нет.", — отмечают в материале.

"Жесткий ответ, который украинцам, возможно, не понравится, но, к сожалению, это правда, состоит в том, что мы можем рискнуть сбить иранские ракеты над Израилем, не спровоцировав прямую войну с Тегераном, которая может привести к ядерной войне. Если попытаться это с Россией, риск гораздо больше", – сказал старший помощник сената США, занимающийся украинским направлением.

Еще два чиновника из администрации американского президента Джо Байдена высказались так же.

Чем грозит отправка американских войск для сбивания российских ракет над Украиной

Помощь с убытком российских ракет над Украиной и отправка американских войск могут спровоцировать прямое военное столкновение между двумя ведущими ядерными державами мира на фоне величайшей войны в Европе со времен Второй мировой войны. А это приведет к апокалипсу, отмечает издание. В то время как на Ближнем Востоке США могут сбивать ракеты над Израилем, не спровоцировав войну с ядерным противником.

Politico пишет, что в рамках своей ядерной программы Иран усовершенствовал ядерный материал до уровня, практически пригодного для изготовления оружия, но не пытался создать атомную бомбу.

"Грустно смотреть на все это как рядовому гражданину Украины — когда в договоренности о недопущении эскалации со стороны Москвы жертвуют твоей страной и гражданами", — цитирует издание Николая Белескова, научного сотрудника киевского Национального института стратегических исследований.

Напомним, ранее пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила о том, что США разместят систему перехвата ракет средней дальности THAAD вместе с американским экипажем в Израиле, но не будут ее применять в Европе для Украины.

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