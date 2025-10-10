Почему "Томагавки" не закончат войну: Жорин выразил жесткую позицию

Максим Жорин

Реклама

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин, подверг жесткой критике распространенные в обществе иллюзии о том, что какое-то «чудо-оружие» вроде ракет «Томагавк» может быстро закончить войну. Он подчеркнул, что победа зависит не от «сказочных решений», а от ежедневной тяжелой работы и комплексных перемен внутри страны.

Об этом он написал на своей странице.

Военный обратил внимание на появившуюся в обществе очередную волну надежд: «Трамп передаст Томагавки — мы раз***мем Москву, остановятся боевые действия, прекратятся обстрелы, война закончится».

Реклама

Жорин назвал такой подход опасной иллюзией, не имеющей ничего общего с реальностью.

«Реальность: нет такого оружия, которое быстро завершит войну в Украине или радикально изменит ход войны. Вижу, что мы в очередной раз надеемся на то, что кто-то сделает/даст, и проблемы будут решены. Но последние три года ясно показали — мы не в кино, это так не работает», — подчеркнул он.

По словам заместителя командира 3-й ОШБр, приблизить завершение войны может только комплекс мер, где помощь партнеров является лишь одной из составляющих, а не панацеей. Он назвал ключевые условия для победы:

Стратегическая планировка во всем, а не только на поле боя.

Ставка на технологичность и быструю адаптивность.

Минимизация коррупции, по крайней мере, в оборонной сфере.

Мобилизационное состояние общества.

Жорин призвал украинцев избавиться от надежд на мгновенные сказочные решения и осознать новую реальность, в которой придется жить и бороться.

Реклама

«Основным залогом успешного результата есть ежедневная работа, а не сказочные мгновенные решения. И принятие реальности — так, как было раньше, уже не будет, должны адаптироваться», — подытожил он.

Напомним, несколько дней назад президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, мол, «в определенной степени» принял решение о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Впрочем, по его словам, сначала он хочет узнать, для чего именно эти ракеты будут использованы.

В администрации «фюрера» Владимира Путина отреагировали на заявления Дональда Трампа, в очередной раз заявив, что, мол, это будет означать «эскалацию конфликта».