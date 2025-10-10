- Дата публикации
-
- Категория
- Оружие
- Количество просмотров
- 641
- Время на прочтение
- 2 мин
Почему "Томагавки" не закончат войну: Жорин выразил жесткую позицию
На фоне надежд на новое оружие от партнеров военный выступил с трезвым заявлением. Он объяснил, почему никакие ракеты не изменят ход войны радикально и что действительно нужно для победы.
Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин, подверг жесткой критике распространенные в обществе иллюзии о том, что какое-то «чудо-оружие» вроде ракет «Томагавк» может быстро закончить войну. Он подчеркнул, что победа зависит не от «сказочных решений», а от ежедневной тяжелой работы и комплексных перемен внутри страны.
Об этом он написал на своей странице.
Военный обратил внимание на появившуюся в обществе очередную волну надежд: «Трамп передаст Томагавки — мы раз***мем Москву, остановятся боевые действия, прекратятся обстрелы, война закончится».
Жорин назвал такой подход опасной иллюзией, не имеющей ничего общего с реальностью.
«Реальность: нет такого оружия, которое быстро завершит войну в Украине или радикально изменит ход войны. Вижу, что мы в очередной раз надеемся на то, что кто-то сделает/даст, и проблемы будут решены. Но последние три года ясно показали — мы не в кино, это так не работает», — подчеркнул он.
По словам заместителя командира 3-й ОШБр, приблизить завершение войны может только комплекс мер, где помощь партнеров является лишь одной из составляющих, а не панацеей. Он назвал ключевые условия для победы:
Стратегическая планировка во всем, а не только на поле боя.
Ставка на технологичность и быструю адаптивность.
Минимизация коррупции, по крайней мере, в оборонной сфере.
Мобилизационное состояние общества.
Жорин призвал украинцев избавиться от надежд на мгновенные сказочные решения и осознать новую реальность, в которой придется жить и бороться.
«Основным залогом успешного результата есть ежедневная работа, а не сказочные мгновенные решения. И принятие реальности — так, как было раньше, уже не будет, должны адаптироваться», — подытожил он.
Напомним, несколько дней назад президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, мол, «в определенной степени» принял решение о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Впрочем, по его словам, сначала он хочет узнать, для чего именно эти ракеты будут использованы.
В администрации «фюрера» Владимира Путина отреагировали на заявления Дональда Трампа, в очередной раз заявив, что, мол, это будет означать «эскалацию конфликта».