Почему Украина не может получить от Канады систему ПВО NASAMS – стала известна причина

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что Канада не передает купленный для Украины норвежский зенитно-ракетный комплекс (ПВО) NASAMS из-за нехватки финансирования со стороны США по завершению контракта с компанией-производителем Kongsberg Defense and Aerospace. Именно поэтому этот заказ стоимостью $406 миллионов до сих пор не могут выполнить.

Об этом пишет Edmonton Journal.

"Американцы должны обеспечить финансирование, чтобы завершить контракты с производителем Kongsberg Defense and Aerospace. Мы пытались это ускорить. К сожалению, США столкнулись с определенными трудностями", – говорит министр.

Оттава 10 января 2023 года объявила, что предоставит Украине систему зенитно-ракетной обороны стоимостью $406 миллионов.

"Мы это обещали, Украине это нужно. Мы хотим, чтобы это было доставлено как можно скорее... Украина сказала, что они хотят, чтобы мы продолжали приобретение этих ракет NASAMS как можно скорее, и мы делаем все как можно скорее, чтобы это произошло", – отметил Билл Блэр.

По словам Блэра, без комбинированного соглашения на приобретение NASAMS в рамках обычного процесса закупок понадобились бы годы.

Напомним, эксперт рассказал о ПВО вокруг Киева и назвал тип ракеты, которую еще не перехватывали.

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