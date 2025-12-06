Почему Украина не получила Tomahawk: в США рассказали, кто заблокировал решение

Томагавк / © Getty Images

Министерство обороны США было готово поставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, но процесс остановился на самом высоком уровне. Президент США Дональд Трамп отказался санкционировать передачу этого оружия.

Об этом сказал бывший посол США в Украине Уильям Тейлор для ntv.

Он подчеркнул, что Министерство обороны США полностью подготовилось к решению о предоставлении Киеву дальнобойных ракет.

«Скажу вам так: Пентагон был готов к решению президента по поставке ракет Tomahawk Украине. Они были полностью готовы», — сказал экспосол.

Хотя Дональд Трамп в конце концов не санкционировал поставку Tomahawk, Уильям Тейлор подчеркнул, что сама возможность поставки этого оружия сохраняется и сейчас.

Экспосол считает, что ракеты Tomahawk имели не только военное, но и мощное политическое значение:

«Я считаю, что это было бы важно — не как решающий фактор в войне, но существенный элемент давления на Путина», — добавил Тейлор.

Напомним, в конце сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что США действительно обсуждают просьбу Украины о Tomahawk.

Однако и ранее в Пентагоне сообщали, что на уровне министерства обороны США уже получен «зеленый свет» для потенциальных поставок Украине ракет Tomahawk,

Однако после определенного времени президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что «не может отдать Украине все оружие». Он пояснил, что США сами нуждаются в ракетах Tomahawk на фоне запроса поставки со стороны Киева.