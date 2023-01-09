Почему Украина не просит у союзников самоходные минометы: Жданов заявил о кричащей потребности на фронте

На фронте существует проблема наличия самоходных минометов.

Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в своем канале.

"У нас потребность в самоходных минометах не просто насущная, а вопиющая. Миномет – это самое эффективное средство борьбы с пехотой, как обороняющейся, так и наступательной. Падающая вертикально мина попадает в окоп. Разрывается в окопе, обломки иссекают все, что находится внутри. Убойная сила осколков достигает 400 метров", – сказал Жданов.

Он добавил, что самоходный миномет имеет бронированную базу и высокую маневренность. Он способен работать сразу за боевыми порядками войск.

По словам эксперта, подобная техника, имеющаяся в наличии ВСУ, очень устарела.

"Наши минометы – это пережиток прошлого. Ствол несут два человека, а плиту вообще вчетвером нужно тянуть", – добавил он.

Жданов подчеркнул, что недостаток минометов на фронте – огромная проблема для украинской армии.

"Я очень удивлен. У меня нет ответа на вопрос, почему Минобороны не просит у наших западных партнеров самоходные минометы. Особенно эта техника нужна на таких участках как Бахмут, Соледар, Авдеевка, там, где нужно пехоту класть. Для пулемета – это проблемно. Миномет вышел – дал серию из 5-6 мин и, поверьте, из 30 человек ни один не встанет.”, – рассказал эксперт.

Добавим, что военный эксперт Олег Жданов рассказал, где Россия берет вооружение для своих войск. По его словам, россияне снимают советскую технику и вооружение со складов длительного хранения.

Также стало известно, что к работам по восстановлению прибывшей из РФ военной техники привлекаются белорусские военные.

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